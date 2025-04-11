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Лавров рассказал, кто был инициатором обмена заключенными между РФ и США

Лавров: инициаторами обмена заключенными между РФ и США были обе стороны
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Эдуард Песов/РИА Новости

Инициаторами последнего обмена заключенными между Россией и США были обе стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, передает РИА Новости.

«Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно», — сказал министр.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В прошлом году она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

Вашингтон со своей стороны освободил Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для ВС РФ.

Телеканал CNN писал, что важную роль в подготовке обмена сыграл глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле отказались комментировать обмен заключенными между Россией и США.

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