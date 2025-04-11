Шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем

Последствия возможного конфликта США и Китая будут ужасными. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Последствия этого [конфликта] будут ужасными», — отметил он.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином.

Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Совокупная ставка тарифа для КНР состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис. Глава Белого дома подчеркнул, что страна находится «в очень хорошей форме» и «ежедневно загребает» $3,5 млрд после введения импортных пошлин. Что известно о торговом противостоянии КНР и США — в материале «Газеты.Ru».

9 апреля министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США. Причиной для предостережения в ведомстве назвали проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Китай сократит импорт американских фильмов на фоне пошлин США.