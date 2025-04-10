Эксперт объяснил, как России и Китаю получить максимальную выгоду от пошлин США

Экономист Осипов: США и России стоит заместить товары из США и ЕС друг у друга

После того, как президент США Дональд Трамп увеличил торговые пошлины в отношении Китая до 125%, в Россию могут хлынуть качественные и дешевые товары из КНР, «заточенные» под американского потребителя, конкурировать с которыми отечественным производителям будет сложно. В данном случае Москве и Пекину необходимо договариваться о взаимовыгодной торговле. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.

«Например, мы расширяем поставки продовольствия в Китайскую Народную Республику взамен товаров из Штатов, а они к нам, соответственно, взамен европейских и американских свои привозят. То есть, мы заместим США и Евросоюз друг у друга на рынках. Вот в этом отношении нужно договориться», — считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Россия может воспользоваться отсутствием пошлин со стороны США и наличием дешевой энергии, расширив производство различных товаров и начав их поставки в США.

Накануне Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125% из-за «неуважения Пекина к мировым рынкам».

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для КНР, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в Китае заявили, что победителей в тарифной войне не будет.