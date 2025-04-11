В Крыму высказались о сроках окончания конфликта на Украине

Рассчитывать на быстрое завершение конфликта на Украине не стоит. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Слово «быстро» не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением», — заявил он.

По словам спикера парламента Крыма, за день урегулировать подобный конфликт невозможно. Он добавил, что если конфликт решится в ближайшие месяцы, то в историческом контексте это будет быстрым завершением. Константинов подчеркнул, что некоторые конфликты решаются не годами, а столетиями и тысячелетиями.

До этого директор Центра социального проектирования «Платформа», социолог Алексей Фирсов рассказал, что на нормализацию отношений России и Украины уйдет минимум 10 лет. По его словам, в российско-украинском конфликте есть черты гражданской войны из-за культурной и языковой близости.

Ранее Тимошенко спрогнозировала сроки завершения конфликта на Украине.