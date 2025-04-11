Связи между Украиной и Европой нужно разорвать, поскольку она препятствует процессу мирного урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину», — подчеркнул он.

10 апреля сообщалось, что около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска.

Общая численность стран, входящих в эту коалицию, составляет около 30 государств. Агентство подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкиваются европейские страны: отсутствие ясного понимания планов США относительно России и возможных путей урегулирования конфликта.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.