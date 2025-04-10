На Западе назвали шесть стран, способных отправить войска на Украину

AFP: шесть стран из коалиции могут отправить свои войска на Украину

Около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики, пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства.

Общая численность стран, входящих в эту коалицию, составляет около 30 государств. Агентство подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкиваются европейские страны: отсутствие ясного понимания планов США относительно России и возможных путей урегулирования конфликта.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают отправку войск на Украину в формате мониторинговой или миротворческой миссии после возможного перемирия. По ее словам, дискуссия продолжается.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.