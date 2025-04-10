Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали шесть стран, способных отправить войска на Украину

AFP: шесть стран из коалиции могут отправить свои войска на Украину
close
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики, пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства.

Общая численность стран, входящих в эту коалицию, составляет около 30 государств. Агентство подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкиваются европейские страны: отсутствие ясного понимания планов США относительно России и возможных путей урегулирования конфликта.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают отправку войск на Украину в формате мониторинговой или миротворческой миссии после возможного перемирия. По ее словам, дискуссия продолжается.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами