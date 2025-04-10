На Западе назвали шесть стран, способных отправить войска на Украину

Около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики, пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.
«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства.
Общая численность стран, входящих в эту коалицию, составляет около 30 государств. Агентство подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкиваются европейские страны: отсутствие ясного понимания планов США относительно России и возможных путей урегулирования конфликта.
До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают отправку войск на Украину в формате мониторинговой или миротворческой миссии после возможного перемирия. По ее словам, дискуссия продолжается.
Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.