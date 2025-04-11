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Норвежский политолог заявил, что Европа отказывается признавать поражение в борьбе с РФ

Политолог Дизен: Европа не признает поражение в конфликте с РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европа продолжает бороться с Россией, но проигрывает. Об этом заявил норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале Judging Freedom.

Он задался вопросом, побеждает ли Европа в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным.

«Мы тратим деньги, которых у нас нет, на производство оружия, которое займет десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне, даже санкции не можем пересмотреть, хотя признали, что они не работают. Мы пытаемся изъять российские активы, при этом весь мир на это смотрит и теряет доверие к нашей финансовой системе», — сказал Дизен.

По мнению профессора, если европейские страны не смогли победить РФ вместе с США, то без их поддержки у них еще меньше шансов.

В феврале российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, если Европа в будущем захочет возобновить отношения с Россией, Москва подумает о возможных условиях, чтобы осуществить это. Он добавил, что первый шаг должны сделать европейцы, поскольку Россия сейчас даже не думает об этом.

Ранее Каллас заявила, что США не очень высоко ценят ЕС как институт.

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