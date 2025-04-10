Каллас сделала неутешительный вывод об отношении США к Евросоюзу

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сочла, что Соединенные Штаты придерживаются не очень высокого мнения о Евросоюзе как политическом институте. Ее слова приводит ERR.

«Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч [с представителями Дональда Трампа] на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт», — сказала Каллас.

Таким образом она ответила на вопрос, почему ей до сих пор не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. В то же время Каллас отметила, что неоднократно говорила с ним по телефону.

До этого Каллас, комментируя срыв встречи с госсекретарем США Марко Рубио, заявила, что Брюссель и Вашингтон являются союзниками, однако Европа должна стать сильнее, чтобы выглядеть сильным партнером в глазах американцев.

26 февраля Еврокомиссия сообщила в кратком коммюнике, что встреча Рубио и Каллас была отменена незадолго до ее проведения. Причиной тому было объявлено несовпадение графиков. Затем, несколько часов спустя, госсекретарь США принял участие в заседании американской администрации.

Ранее в Европе Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России.