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Польский политолог допустил восстановление экономических отношений ЕС с Россией

Политолог Пискорский: Европа и Россия могут наладить отношения в любой момент
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Virginia Mayo/AP

Возобновление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект повышенных торговых пошлин США для Европы. Об этом заявил польский политолог Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.

«Европа может в любой момент предложить России не какую-то перезагрузку, а просто возврат к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене», — отметил он.

Пискорский подчеркнул, что это вопрос политической воли.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что, если Европа в будущем захочет возобновить отношения с Россией, Москва подумает о возможных условиях, чтобы осуществить это. Он добавил, что первый шаг должны сделать европейцы, поскольку Россия сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением государства в интересах своего народа.

Позже аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян предположил, что европейские страны в обозримом будущем предпримут попытки восстановить экономические отношения с Россией. По его словам, страны Евросоюза крайне обескуражены тем, что США «внезапно их бросили» после того, как Вашингтон втянул ЕС в антироссийскую повестку.

Ранее Европе указали на судьбоносный выбор в отношениях с Россией.

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