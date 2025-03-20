Аналитик Сян: Европа может восстановить сотрудничество с Россией в будущем

Европейские страны в обозримом будущем предпримут попытки восстановить экономические отношения с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.

«В обозримом будущем некоторые крупные европейские государства, вероятно, попытаются восстановить экономическое сотрудничество с Россией», - подчеркнул он.

По словам аналитика, европейские страны крайне обескуражены тем, что США «внезапно их бросили» после того, как Вашингтон втянул ЕС в антироссийскую повестку.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств.

По его мнению, Европе нужно новое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Орбан считает, что из Еврокомиссии «необходимо удалить сеть агентов Сороса», а из Европарламента — «коррумпированных лоббистов».

Ранее Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.