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Европе указали на судьбоносный выбор в отношениях с Россией

19fortyfive: будущее Европы зависит от отношений Брюсселя с Россией
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Global Look Press

Европе необходимы изменения в ее политике в отношении России, Брюссель должен прекратить воинственную риторику, направленную против Москвы. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующий подход неминуемо приведет к «печальным последствиям».

Европе, говорится в материале, необходимо преодолеть идею рассматривать Россию как противника. Принятие такого рационального подхода в политике «позволило бы ЕС проводить новую внешнюю политику, которая была бы одновременно независимой от Соединенных Штатов и решительно неагрессивной», считают авторы статьи.

До этого замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме заявлял, что непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией, которая хотела создать прочный контакт с Европой.

Ранее в США заявили, что Вэнс «разбил вдребезги» лицемерие Европы.

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