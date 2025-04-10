Госдеп CША призвал Россию освободить воевавшего на стороне Украины американца

США продолжат добиваться освобождения воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина Соединенных Штатов Стивена Хаббарда, осужденного в России. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает ТАСС.

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — сказала она.

По словам руководителя пресс-службы Госдепа, Вашингтон продолжит работать над освобождением не только Хаббарда, но и «всех других американцев, которых несправедливо удерживают».

7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. При этом суд засчитал в срок лишения свободы нахождение американца под стражей с апреля 2022 года.

В суде заявили, что Хаббард осужден за то, что, будучи гражданином США, за денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, подведомственным украинскому минобороны. Американец нес службу до апреля 2022 года, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.

Ранее в Госдуме заявили, что обмены заключенными между Россией и США будут продолжаться.