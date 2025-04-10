Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал углублять процессы импортозамещения между РФ и Белоруссией

Лукашенко: Белоруссия поставляет в РФ высокотехнологичную продукцию
close
Yekaterina Shtukina/AP

Белоруссия поставляет в Россию высокотехнологичную продукцию, в том числе для нужд специальной военной операции на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир».

По словам главы республики, для Белоруссии очень важны сегодня высокотехнологичные предприятия, такие, как «Интеграл» и прочие. Белорусский лидер также обратил внимание, что в сфере микроэлектроники Белоруссия сохранила основы производства.

«И мы сегодня востребованы на нашем основном рынке и не только на российском. Я был на «Интеграле» и меня интересовало — неужели мы только с Россией торгуем. Нет», — сказал Лукашенко.

Президент республики добавил, Минску удалось сохранить свои ресурсы, что дало солидный прирост в том числе и экономике, прежде всего за счет российского рынка — для нужд СВО, оборонного оружия, космоса, атомной станции. В большинстве своем Белоруссия поставляет в Россию свою высокотехнологичную продукцию, пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер также указал, что Минску и Москве необходимо совместно углублять процессы импортозамещения, отметив, что у Белоруссии есть свои технологии.

До этого сообщалось, что правительство Белоруссии рассматривает промышленную кооперацию в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия с Пензенской областью. Особо отмечался значительный потенциал в сфере производства станочного оборудования. Также рост может быть в увеличении поставок белорусской пассажирской и коммунальной техники в российский регион.

Ранее сообщалось, что почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами