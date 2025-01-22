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Почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии

«Известия»: Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия по итогам 2024 года сохранила лидерство по поставкам молока, мяса и яиц в Россию, почти 100% импортного молока в РФ приходится на Белоруссию. Об этом «Известиям» сообщили в Россельхознадзоре.

«Белоруссия поставляет в Россию более 50% всей ввозимой мясной продукции. Так, в 2024-м доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы — 51%, готовых мясных товаров — 97%», — рассказали в ведомстве.

В материале также отмечается, что спрос на молочную продукцию в России растет второй год подряд более высокими темпами.

Недавно Юлия Стародумова рассказала, что в 2025 году некоторые продукты могут подешеветь. В первую очередь речь идет о тех товарах, цены на которые регулируются государством. Специалист полагает, что цена на фрукты и овощи может снизиться на 1,5-3%.

Ранее сообщалось, что прокуроры в 2024 году внесли 5 тыс. предостережений против роста цен.

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