Почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии

Белоруссия по итогам 2024 года сохранила лидерство по поставкам молока, мяса и яиц в Россию, почти 100% импортного молока в РФ приходится на Белоруссию. Об этом «Известиям» сообщили в Россельхознадзоре.

«Белоруссия поставляет в Россию более 50% всей ввозимой мясной продукции. Так, в 2024-м доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы — 51%, готовых мясных товаров — 97%», — рассказали в ведомстве.

В материале также отмечается, что спрос на молочную продукцию в России растет второй год подряд более высокими темпами.

Недавно Юлия Стародумова рассказала, что в 2025 году некоторые продукты могут подешеветь. В первую очередь речь идет о тех товарах, цены на которые регулируются государством. Специалист полагает, что цена на фрукты и овощи может снизиться на 1,5-3%.

Ранее сообщалось, что прокуроры в 2024 году внесли 5 тыс. предостережений против роста цен.