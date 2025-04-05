Премьер Франции предупредил, что политика Трампа ударит по самим США

Премьер Байру: политика Трампа может стоить Франции более чем в 0,5% ВВП

Французский премьер Франсуа Байру в интервью Le Parisien выразил мнение, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из других стран может привести к потере более 0,5% ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг.) республики.

«Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что, по мнению многих, американский лидер отступит, однако гарантий для этого нет, а шаги США надолго ослабят глобальную экономику.

По словам Байру, «чрезвычайно серьезное» решение президента США приведет к мировому кризису, который повлияет в первую очередь на американцев.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России.