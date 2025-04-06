В США прошли масштабные акции протеста из-за политики Трампа

Крупные демонстрации из-за политики президента Дональда Трампа прошли в Соединенных Штатах. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Основными причинами недовольства стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения, а также новые торговые пошлины. Протестующие, среди которых — профсоюзные активисты, экологи, представители ЛГБТ-сообществ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) призвали администрацию Трампа отказаться от проводимых реформ.

Только в Вашингтоне, по данным корреспондента ТАСС, на протест вышли более нескольких десятков тысяч человек. Они собрались возле монумента первому президенту США, Джорджу Вашингтону, однако количество протестующих оказалось так велико, что они заняли пространство между Капитолием и мемориалом в честь Авраама Линкольна.

Основным лозунгом протестной кампании стал Hands Off! («Руки прочь!») — протестующие также выражают недовольство действиями куратора DOGE Илона Маска, главы Минфинансов Скотта Бессента, шефа Пентагона Пита Хэгсета и других членов действующей администрации.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее премьер Франции предупредил, что политика Трампа ударит по самим США.