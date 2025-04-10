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Евросоюз предложил Украине «готовить борщ вместе»

Еврокомиссар Кос сравнила сотрудничество ЕС и Украины с приготовлением борща
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David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюзу и Украине для успешного экономического сотрудничества нужно прислушиваться друг к другу и искать способы адаптироваться. Об этом по итогам бизнес-саммита заявила европейский комиссар по вопросам расширения блока Марта Кос.

Свою идею она описала украинским выражением «варити борщ разом» («варить борщ вместе». — прим. ред.).

«Это значит вместе, терпеливо и с доверием справляться с чем-то сложным. Потому что, как вам скажет любой житель Украины, приготовить борщ — задача не из простых. У каждого свой любимый способ приготовления», — заявила Кос.

По словам комиссара, Украине и ЕС нужно найти рецепт, который будет принят всеми. Она добавила, что сейчас хорошее время для европейских инвестиций в украинскую экономику.

До этого министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка в ходе форума заявил, что стоимость восстановления Украины достигла €500 млрд. По его словам, около трети расходов на восстановление страны после завершения конфликта с РФ смогут покрыть частные инвесторы, но при условии, если Киев продолжит проводить реформы.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

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