Посол ЕС заявил о работе над санкциями против Грузии

Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявил, что Брюссель ведет подготовительную работу по введению санкций против представителей власти республики. Его слова приводит портал Sova.

Посол заявил, что происходящее в стране последние 12 дней «абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией». Он подчеркнул, что в Брюсселе обсуждают «все меры» в отношении властей Грузии.

«Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости», — сказал Герчинский.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.