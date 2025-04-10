Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением

Президент США Дональд Трамп частично приостановил действие введенных ранее торговых тарифов, не предупредив членов своей команды, поскольку их публичные заявления отличались от того, что позже заявлял сам глава государства. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечается в материале, пока Белый дом пытался убедить журналистов, что это продуманное решение и часть стратегии, сам Трамп назвал это «инстинктивным шагом».

Такое решение застало администрацию врасплох, пишет газета. Некоторые советники до сих пор не знают, приостановлены ли пошлины для переговоров или это лишь временная уступка рыночному давлению, отмечается в материале.

По данным NYT, в частных разговорах советники признают, что причиной стала паника на рынке. Несмотря на попытки изобразить паузу как продуманный шаг, очевидно: даже ближайшее окружение Трампа не было в курсе поворота в его тарифной политике, считают журналисты.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

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