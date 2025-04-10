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На Украине сообщили, что переговоры Киева и Вашингтона по ресурсам продолжатся

Шмыгаль: переговоры Украины и США по ресурсам продолжатся на следующей неделе
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры Украины и США по редкоземельным ресурсам продолжатся на следующей неделе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.

На этой неделе Киев направит в Вашингтон специальную рабочую группу для переговоров с рабочей группой министерства финансов США о технических условиях этого соглашения. Шмыгаль рассказал, что переговорщики отправятся в США «не позднее завтрашнего дня».

Киев стремится к более крупным инвестициям США в рамках любого соглашения на фоне опасений, что предоставление Вашингтону огромных привилегий может осложнить стремление Украины вступить в ЕС, отмечает агентство.

«Мы продолжим эти консультации и поищем наилучшее решение», — сказал украинский премьер-министр, добавив, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко накануне сообщала, что американо-украинские переговоры по этой сделке начнутся в пятницу, 11 апреля.

Ранее Зеленский поссорился с главой минфина США Бессентом из-за условий сделки.

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