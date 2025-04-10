Зеленский объяснил отказ от сделки по ископаемым с США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать сделку по полезным ископаемым, которую 12 февраля привез в Киев глава минфина США Скотт Бессент. Об этом сообщает «Общественное».

Издание отмечает, что причиной отказа стало в том числе несогласие Зеленского с подходом американской стороны к переговорам. На встрече Бессент заявил, что украинский лидер должен подписать сделку незамедлительно. В ответ Зеленский предложил министру «перестать тыкать пальцем» и вести разговор по существу.

Зеленский предположил, что глава минфина США «ожидал другого диалога» и подчеркнул, что Украина не является «третьесортной страной», поэтому общение должно быть на равных.

5 апреля Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Зеленский своими действиями на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сорвал «самую простую сделку» в мире. По его словам, соглашение о редкоземельных металлах между Вашингтоном и Киевом уже было подготовлено к подписанию.

Ранее сообщалось, что Зеленский проверяет чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США.