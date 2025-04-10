Стала известна цель поездки главы ВС Великобритании в Китай

Глава штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Пекин, сообщило Минобороны Китая. По данным газеты The Times, о визите военного не сообщалось заранее.

В ходе своего визита адмирал встретился с членом Центрального военного совета КНР генералом Лю Ченьли и другими китайскими военачальниками. Темой переговоров стало укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

«Стороны провели углубленное обсуждение по вопросам китайско-британских отношений и отношений между вооруженными силами (двух стран. — «Газета.Ru»), обсудили международную и региональную ситуацию и вопросы, представляющие взаимный интерес»,— сообщили в Минобороны КНР.

В The Times уточнили, что визит главы британских ВС в Китай стал первым за последнее десятилетие.

До этого в МИД Китая заявили, что никогда не поставляли вооружения и товары двойного назначения участникам конфликта на Украине, в том числе и России. В министерстве подчеркнули, что КНР всегда выступала за мир и призывала к диалогу по украинскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Британия подозревает Китай в шпионаже через фуражки.