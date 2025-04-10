Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна цель поездки главы ВС Великобритании в Китай

Глава ВС Великобритании Тони Радакин посетил Китай с необъявленным визитом
close
Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Пекин, сообщило Минобороны Китая. По данным газеты The Times, о визите военного не сообщалось заранее.

В ходе своего визита адмирал встретился с членом Центрального военного совета КНР генералом Лю Ченьли и другими китайскими военачальниками. Темой переговоров стало укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

«Стороны провели углубленное обсуждение по вопросам китайско-британских отношений и отношений между вооруженными силами (двух стран. — «Газета.Ru»), обсудили международную и региональную ситуацию и вопросы, представляющие взаимный интерес»,— сообщили в Минобороны КНР.

В The Times уточнили, что визит главы британских ВС в Китай стал первым за последнее десятилетие.

До этого в МИД Китая заявили, что никогда не поставляли вооружения и товары двойного назначения участникам конфликта на Украине, в том числе и России. В министерстве подчеркнули, что КНР всегда выступала за мир и призывала к диалогу по украинскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Британия подозревает Китай в шпионаже через фуражки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами