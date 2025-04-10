Журналист Карлсон заявил о готовности США начать ядерную войну с Россией

Карлсон: США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с Россией

Администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Он подчеркнул, что Пентагон проводил расчеты и определил, что если Вашингтон передаст оружие Киеву и позволит украинской стороне использовать его для обстрелов российской территории, то вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

До этого по данным ежегодного доклада американской разведки о глобальных угрозах стало известно, что Россия могла бы нанести США катастрофические разрушения при использовании своего ядерного потенциала.

В докладе указано, что США рассматривают Россию как постоянную стратегическую угрозу своим интересам независимо от возможных результатов конфликта на Украине. По словам авторов, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Разведчики пришли к выводу, что «Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США».

Ранее в США признали превосходство России в создании ядерных вооружений.