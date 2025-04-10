Назван политик, который может стать «верховным лидером» Европы

Новым лидером Европы может стать глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которому предстоит стать канцлером Германии. Таким мнением поделился президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Ожидается, что новым лидером может стать новый канцлер Германии, но в самой Германии очень много проблем, и ей будет тяжело заниматься только европейскими вопросами», — заявил политик.

Он добавил, что на данный момент в Европе нет лидера. Додик подчеркнул, что главы отдельных государств с трудом управляют ситуацией в своих странах, поэтому не могут претендовать на звание «верховного лидера».

До этого Додик заявил, что у Европы нет будущего, если она продолжит вести текущую политику. Он подчеркнул, что Европа утратила свои ценности и, кроме того, почти ничем не обладает. По словам главы Республики Сербской, европейские территории не имеют никаких сырьевых ресурсов для своей промышленности. Поэтому Европа не может быть инновационным центром для промышленности и технологий в целом.

Ранее в Германии выяснили отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ.