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Додик поставил крест на будущем Европы

Додик: у Европы в нынешнем виде нет будущего
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Amel Emric/Reuters

У Европы в нынешнем виде нет будущего. Она почти ничем не обладает и утратила свои ценности, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.

«С этой европейской элитой трудно вообще спастись, но очевидно, что Европа не имеет почти ничего», — сказал Додик, отвечая на вопрос, ждет ли Европу закат, и смогут ли европейцы спасти себя.

Он отметил, что Европа не имеет будущего, если продолжит вести текущую политику, а именно препятствовать демократии, фальсифицировать выборы, злоупотреблять правосудием и прочее.

Также Додик добавил, что Европа не имеет никаких сырьевых ресурсов для своей промышленности и потеряла конкурентоспособность, а значит больше не является инновационным центром для промышленности и технологий в целом

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию в европейских странах, где преследуют политических деятелей, «средневековьем XXI века». По ее мнению, в Европе уже давно не «имитируют» свободу слова и развитие демократических институтов.

В пример Матвиенко привела ситуацию с Марин Ле Пен, которую привлекли к уголовной ответственности во Франции по делу о «фиктивных помощниках». Глава Совфеда считает, что на самом деле Ле Пен пострадала из-за того, что пользуется большей поддержкой граждан, чем французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее в Германии призвали Европу «не выставлять себя глупее, чем есть на самом деле».

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