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Польша хочет объявить в розыск экспертов РФ по делу о смоленской катастрофе

Польша хочет объявить в розыск экспертов РФ по делу о катастрофе над Смоленском
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Илья Питалев/РИА Новости

Председатель следственной группы №1, занимающейся расследованием катастрофы, Кшиштоф Шварц рассказал агентству PAP, что Варшава намерена объявить в розыск 43 российских медэкспертов по делу о крушении самолета.

По данным агентства, речь идет об экспертах, которые принимали участие во вскрытие останков погибших в крушении польского президентского лайнера ТУ-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.

«Мы будем ходатайствовать перед судом об аресте (судмедэкспертов из РФ. — «Газета.Ru»), который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск», — отметил Шварц.

Он добавил, что польская сторона выявила нарушения более чем в 60 протоколах вскрытий, поэтому необходимо получить объяснения от российской стороны.

До этого посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования.

Ранее в Польше нашли нарушения в работе комиссии по крушению самолета Качиньского.

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