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ОАЭ поблагодарили США и Россию за выбор Абу-Даби для проведения обмена заключенными

ОАЭ поблагодарили США и РФ за оказанное доверие в обмене заключенными
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ОАЭ поблагодарили США и Россию за оказанное доверие и выбор Абу-Даби для проведения обмена заключенными. Об этом пишет ТАСС.

В МИД заявили, что ОАЭ рассчитывают, что их посредничество в переговорах поможет снизить напряженность между державами и настроить диалог.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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