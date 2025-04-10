Эксперт объяснил, смогут ли США и КНР заключить сделку после введения пошлин

США и Китай вряд ли смогут заключить взаимовыгодную сделку после введения торговых пошлин со стороны Вашингтона. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев. Даже если переговоры начнутся прямо сейчас, они ни к чему не приведут, считает эксперт.

«Я вижу вариант, что [президент США Дональд] Трамп сделает еще ряд громких заявлений, ничего не значащих, и будет примерно так, как на треке переговоров Россия — Украина — Соединенные Штаты. Где очень много чего было сказано, где прозвучало невероятное количество угроз, назывались сроки, назывались цифры, но воз и ныне там», — сказал Тимофеев.

Накануне Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125% из-за «неуважения Пекина к мировым рынкам».

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для КНР, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее жители США начали закупаться продуктами первой необходимости.