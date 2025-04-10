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Эксперт напомнил, к чему привела первая торговая война Трампа с Китаем

Аналитик Тимофеев: первая торговая война США с КНР закончилась проигрышем Трампа
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Kurt Amthor/Global Look Press

Руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев в беседе с Tsargrad.tv выразил надежду, что президент США Дональд Трамп блефует, вводя высокие торговые пошлины в отношении продукции, импортируемой из Китая. Эксперт напомнил о последствиях, к которым привела первая торговая война республиканца с Пекином.

«Трамп уже вел одну торговую войну с Китаем, и что-то я не помню, чтобы в этой войне были победители. Эта война закончилась тем, что Трамп проиграл выборы, пришел [46-й президент США Джо] Байден, и все тихо-мирно вернулось на круги своя. Потому что требованием первой войны было максимально демократизировать китайскую валюту», — отметил Тимофеев.

При этом он добавил, что на сегодняшний день не видит возможностей для заключения взаимовыгодной сделки между Вашингтоном и Пекином.

9 апреля Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что Вашингтон немедленно повышает пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением.

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