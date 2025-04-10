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Песков поделился планами Путина на ближайшие дни

Песков заявил, что Путин в ближайшие дни отправится в региональную поездку
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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни отправится в региональную поездку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра у президента будет региональная поездка», — заявил Песков.

Он не стал анонсировать, в какой из российских регионов приедет президент, однако пообещал своевременно делиться информацией о мероприятии по мере ее поступления. Другой информации о поездке глава пресс-службы Кремля также не предоставил.

1 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком в Москве.

Додик прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск. Он добавил, что планирует посетить Москву 9 мая - на празднование 80-летия Дня Победы. 31 марта Додик прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Президент Республики Сербской рассказал, что каждая его поездка в РФ начинается с посещения Могилы Неизвестного солдата.

Ранее суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН Высокого представителя в БиГ.

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