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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о втягивании Китая в конфликт

Песков: Россия не втягивает Китай в конфликт, КНР занимает взвешенную позицию
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Китай занимает взвешенную позицию и является стратегическим партнером России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского в том, что Россия втягивает Китай в конфликт.

«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию — это наш стратегический партнер, друг и товарищ... поэтому Зеленский неправ», — сказал Песков журналистам.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе. По словам украинского лидера, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о вызове временного поверенного по делам Китая.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости под Курском.

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