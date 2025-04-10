В Госдуме сочли «немножко смешным» указ Трампа о повышении напора воды в душах американцев

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на давление воды в душевых американцев после многолетних жалоб, чтобы сохранить свою популярность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Он отметил, что это кажется «немножко смешным», но тема затрагивает каждого гражданина. По его словам, президенту США важно принимать не только «верхушечные решения», которые касаются истеблишмента и политического класса, но и решать проблемы простых американцев.

Президент надеется, что даже если ему не удастся обойти ограничения и переизбраться на новый срок, то «трампизм» все равно будет жить, а поэтому популярность нужно сохранять, подчеркнул депутат.

Новиков также отметил, что многие принимаемые Трампом решения наносят удар по населению США, что вызывает недовольство.

«Это нужно чем-то компенсировать. Бесконечно компенсировать отвлечением внимания на внешнеполитические события можно пытаться, но не каждого рядового американца международная повестка интересует. А то, что происходит у него дома, у его соседей, у его родственников, у его друзей, интересует больше. И в этом отношении ситуация с напором воды не выглядит столь комичной. Наверное, кому-то это решение Трампа понравится, во всяком случае, оно понравится его таким уверенным сторонникам, которым тоже нужно вести какие-то частные беседы и убеждать своих коллег, друзей и приятелей в том, что линия Трампа, она хороша», — сказал Новиков.

До этого Трамп подписал указ, направленный на отмену мер по повышению эффективности и экономии воды, принятых двумя последними президентами-демократами Бараком Обамой и Джо Байденом.

Речь идет об ограничении потока воды из каждого душа до 2,5 галлонов (9,5 литров) в минуту. Документ снимает ограничения практически для любого прибора, использующего воду, например, для туалетов и посудомоечных машин.

Ранее Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением.