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Трамп поручил увеличить напор воды в душах американцев

Трамп решил сделать американские душевые снова великими, увеличив напор
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп снял ограничения на давление воды в душевых после многолетних жалоб, пишет Reuters.

«Указ Трампа направлен на отмену мер по повышению эффективности и экономии воды, принятых двумя последними президентами-демократами, Бараком Обамой и Джо Байденом», — говорится в публикации.

Речь идет об ограничении потока воды из каждого душа до 2,5 галлонов (9,5 литров) в минуту. Приказ снимает ограничения практически для любого прибора, использующего воду, например, для туалетов и посудомоечных машин.

По словам Трампа, он хочет «заботиться о своих прекрасных волосах». В Белом доме заявили, что американский президент закончит войну Обамы и Байдена за давление воды и «сделает американские души снова великими».

До этого генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что непредсказуемость президента США Дональда Трампа и его команды может привести к масштабному витку эскалации в Евразийском регионе.

Ранее Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением.

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