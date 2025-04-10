Президент США Дональд Трамп снял ограничения на давление воды в душевых после многолетних жалоб, пишет Reuters.

«Указ Трампа направлен на отмену мер по повышению эффективности и экономии воды, принятых двумя последними президентами-демократами, Бараком Обамой и Джо Байденом», — говорится в публикации.

Речь идет об ограничении потока воды из каждого душа до 2,5 галлонов (9,5 литров) в минуту. Приказ снимает ограничения практически для любого прибора, использующего воду, например, для туалетов и посудомоечных машин.

По словам Трампа, он хочет «заботиться о своих прекрасных волосах». В Белом доме заявили, что американский президент закончит войну Обамы и Байдена за давление воды и «сделает американские души снова великими».

До этого генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что непредсказуемость президента США Дональда Трампа и его команды может привести к масштабному витку эскалации в Евразийском регионе.

Ранее Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением.