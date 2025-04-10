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Стало известно о роли Брижит Макрон во французской политике

Журналист Бомон заявил, что жена Макрона оказывает на него сильное влияние
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон оказывает на супруга сильное влияние. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новую книгу журналиста Оливье Бомона, получившую название «Трагедия Елисейского дворца».

По словам автора, первая леди в значительной степени влияет на Макрона, хотя и косвенно.

«Он консультируется с ней по любым вопросам, в том числе по настроениям в обществе. Она — большой авторитет и для некоторых членов правительства», — говорится в книге.

Как отметил Бомон, в настоящее время французский лидер не думает о своей отставке. Журналист выразил уверенность, что Макрон попытается остаться на посту главы государства как минимум до 2032 года.

Также в «Трагедии Елисейского дворца» отмечается, что у президента Франции есть привычка использовать одеколон в чрезмерных количествах. Автор рассказал, что политик регулярно «обливается» туалетной водой Eau Sauvage от компании Christian Dior. На этом фоне газета The Daily Telegraph специально для Макрона опубликовала статью, в которой описала правила нанесения парфюма.

Ранее французская журналистка обвинила Брижит Макрон в подделке документов.

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