Французская журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции родилась мужчиной, собирается подать иск в суд и обвинить первую леди Брижит Макрон в подделке документов. Об этом она рассказала РИА Новости.

«‎Мы подаем жалобу непосредственно против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов. После этого, очевидно, они захотят отыграться, и я должна защищаться»‎, — заявила Рей агентству.

3 февраля адвокат журналистки Франсуа Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. По словам Рей, жена французского лидера родилась мужчиной. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (так зовут брата Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появились трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит Макрон и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена родилась мужчиной.