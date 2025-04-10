Южная Корея ввела санкции против компании из Гонконга и бизнесменов из России

Южная Корея ввела санкции против россиян за грузоперевозки из северной Северной Кореи, а также против Гонконга и китайских чиновников. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Санкции введены после совместного правительственного расследования в отношении судна Sunrise 1, которое было задержано во время прохода через территориальные воды Южной Кореи в июне прошлого года и перевозило северокорейскую железную руду, сообщило министерство», — сообщает агентство.

Оно напомнило, что поставка, продажа или передача северокорейской железной руды, а также угля и железа запрещены резолюцией 2371 Совета Безопасности ООН в рамках международных санкций в связи с разработкой ядерного оружия и ракет. Под южнокорейские санкции попали зарегистрированная в Гонконге судоходная компания Xiangrui Shipping Co. Ltd., отвечающая за Sunrise 1, а также два китайских оператора Sun Zhengzhe и Sun Feng, и зарегистрированное в России ООО «Консул ДВ».

В феврале Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что страна более не заинтересована в отмене санкций против нее и не будет ее добиваться.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея готовятся штурмовать робособаками подземные бункеры Ким Чен Ына.