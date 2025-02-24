КНДР отказалась добиваться снятия санкций

В МИД КНДР заявили, что страна более не заинтересована в отмене санкций против страны и не будет ее добиваться. Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Для нас снятие санкций путем переговоров давно неинтересно и не является нашей задачей. Варварские санкции со стороны США научили нас, как выживать, процветать и становиться сильнее в самых сложных внешних условиях», — заявили в министерстве иностранных дел, комментируя состоявшееся на прошлой неделе заседание многосторонней группы мониторинга за рестрикциями, которая была создана в конце прошлого года под эгидой США, Южной Кореи и Японии вместо группы экспертов ООН.

Там отметили, что эти ограничения «стали решающим фактором, ускорившим наращивание мощи» КНДР, «которую уже никто не может игнорировать».

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что санкционная политика в отношении Северной Кореи, продвигаемая Вашингтоном, давно «скатилась в бардак», а дальнейшие «попытки США и их лакеев заигрывать с инструментом санкций» только усложнят ситуацию для них самих, но не для КНДР.

В министерстве также предупредили «о высокой цене», которую придется заплатить всем, кто попытается ввести дополнительные санкции против страны. Там подчеркнули, что Пхеньян примет меры по защите своих суверенных прав.

До этого Соединенные Штаты ввели санкции против 11 граждан КНДР, а также восьми юридических лиц из России и Северной Кореи.

Ранее Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи.