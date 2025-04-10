Стало известно неожиданное последствие от «непредсказуемости» Трампа

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа и его команды может привести к масштабному витку эскалации в Евразийском регионе. С таким предупреждением выступил генсек СНГ Сергей Лебедев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, «резкость и непредсказуемость» являются характерными чертами стиля переговоров Трампа и его команды. Подобный подход может свести на нет позитивные тенденции и привести к масштабному витку эскалации в Евразии, считает Лебедев.

«В столь неопределенной ситуации важно не потерять бдительность и, координируясь с единомышленниками, быть готовыми ко всем вероятным сценариям», — подчеркнул он.

До этого газета The New York Times писала, что Трамп застал свою администрацию врасплох, приостановив действие пошлин для ряда стран. Некоторые советники до сих пор не знают, приостановлены ли пошлины для переговоров или это лишь временная уступка рыночному давлению, отмечается в материале.

Ранее премьер Польши оценил отношения США и Европы на фоне действий Трампа.