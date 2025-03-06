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Каллас прокомментировала срыв встречи с госсекретарем США

Каллас о срыве встречи с Рубио: ЕС должен стать сильнее чтобы быть наравне с США
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя срыв встречи с госсекретарем США Марко Рубио, заявила, что Брюссель и Вашингтон являются союзниками, однако Европа должна стать сильнее, чтобы выглядеть сильным партнером в глазах американцев. Ее слова приводит «Европейская правда».

В материале отмечается, что Каллас не стала отрицать или поправлять фразу журналиста по поводу «отказа» Марко Рубио о встрече с ней.

«Мы очень долго являемся союзниками и должны основываться на этом. Думаю, администрация [США] также рассчитывает, что мы станем сильнее. А когда Европа станет сильнее, то будем в их глазах сильнее партнером», — сказала Каллас.

Она вновь заметила, что Европа должна быть полноправным участником переговорного процесса по Украине. У ЕС есть предложения, которые «можно выложить на стол», указала дипломат.

26 февраля Еврокомиссия сообщила в кратком коммюнике, что встреча Рубио и Каллас была отменена незадолго до ее проведения. Причиной тому было объявлено несовпадение графиков. Затем, несколько часов спустя, госсекретарь США принял участие в заседании американской администрации.

Ранее в Словакии порассуждали на тему появления «русских в Киеве».

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