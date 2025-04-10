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В Германии посетовали на «новую непредсказуемость» в отношениях с США

Глава МО Писториус: ФРГ столкнулась с новой непредсказуемостью в отношениях с США
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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин сталкивается с «новой непредсказуемостью» в отношениях с США, поэтому должен брать на себя больше ответственности и военного лидерства в контексте конфликта на Украине. Его слова приводит Reuters.

«В наших трансатлантических отношениях появилась новая непредсказуемость. Соединенные Штаты сохраняют свою преданность НАТО, но вполне справедливо требуют более сильного вклада Европы в Альянс», — указал Писториус.

Министр заверил, что Германия сделает все необходимое вместе с европейскими партнерами и союзниками по НАТО. В то же время он заметил, что континенту придется «обеспечить гораздо большее лидерство» в будущем.

До этого сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику немецких властей, назвав ее попыткой превратить Германию в «военизированный Четвертый Рейх».

«Мерц намерен возродить германскую военную машину, а СМИ занимаются провоенной пропагандой. Немцы не хотят воевать с Россией, но власти хотят это изменить», — заявил Пушков.

Ранее Пушков заявил о планах перевооружения и ремилитаризации Германии.

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