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Пушков заявил о планах перевооружения и ремилитаризации Германии

Сенатор Пушков: будущий канцлер Мерц намерен ремилитаризировать Германию
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Планы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы подразумевают в том числе и ремилитаризацию Германии. Об этом написал в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, этим вооружений и милитаризации страны намерен заняться будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Сенатор также сослался на заявление французского политолога и социолога Эммануэля Тодда о том, что перевооружение Европы означает в первую очередь перевооружение Германии. Кроме того, француз указал, что Париж намерен поделиться своим ядерным потенциалом с Берлином.

«Станет ли итогом углубляющегося евробезумия появление Четвертого Рейха с ядерным оружием?», — задался вопросом Пушков.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что этот план провалится. По его словам, выделенные деньги пойдут не на оборону, а на различные проекты и погашение долгов, и в результате сложится такая же ситуация, как с фондом восстановления после пандемии коронавируса, когда финансирование шло не на планируемые цели.

Ранее в Европе призвали помогать Украине, а не думать о «постконфликтных» соглашениях.

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