Украина не является суверенным государством с 2014 года, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов установило своих марионеток в результате государственного переворота. Об этом в интервью (публикуемом в социальной сети X) своему коллеге Крису Куомо заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», — заявил Карлсон.

Также Такер Карлсон заявил, что США ушили Украину своим желанием воевать с Россией.

Журналист добавил, что в США есть люди, которые испытывают «глубокую, эмоциональную ненависть к России», но не объяснил истоки этого чувства. Карлсон отметил, что Вашингтон потратил свыше $100 млрд на помощь Киеву, «будучи банкротом».

Также журналист напомнил, что Украина в конфликте потеряла более миллиона граждан, а вся страна оказалась полностью разрушена.

Ранее госсекретарь США заявил об обязательных уступках Киева ради мира.