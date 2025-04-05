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Минфин США назвал сорвавшуюся сделку между Зеленским и Трампом самой простой в мире

Глава минфина США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его странице в соцсети Х.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — сказал американский министр.

Он напомнил, что, когда Зеленский устроил перепалку с Трампом, все уже было подготовлено для подписания соглашения о редкоземельных металлах между Вашингтоном и Киевом.

Встреча лидеров двух стран состоялась в Белом доме 28 февраля. Она закончилась досрочно после того, как американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Зеленский объяснял перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский проверяет чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США.

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Переговоры о мире на Украине
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