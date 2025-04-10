Великобритания проведет конференцию по урегулированию конфликта в Судане

Guardian: конференция по поиску мира в Судане пройдет 15 апреля в Лондоне

Правительство Великобритании намерено вместе с союзниками провести 15 апреля международную конференцию на уровне глав МИД по поиску путей завершения войны в Судане. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что во встрече должны поучаствовать представители около 20 государств и международных организаций. Соорганизаторы конференции (Великобритания, Франция и Германия) не пригласили на мероприятие представителей основных конфликтующих сторон — вооруженных сил республики и противостоящих им Сил быстрого реагирования (СБР).

Это было сделано для того, чтобы достичь завершения конфликта через консенсус между внешними игроками, убедив их оказать влияние на противоборствующие стороны, подчеркивает издание.

Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф направил письмо министру иностранных дел Соединенного Королевства Дэвиду Лэмми, в котором выразил протест против своего исключения из переговорного процесса.

До этого сообщалось, что управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обеспокоено массовым перемещением населения в районе города Малха в Судане. Свои дома, спасаясь от боевых действий, покинули 250 тыс. человек.

Ранее посол высказался о возможности стратегического партнерства Судана и России.