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Посол высказался о возможности стратегического партнерства Судана и России

Посол Сиррадж: Судан надеется достичь стратегического партнерства с Россией
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Судан надеется вывести отношения с Российской Федерацией на уровень стратегического партнерства и обеспечить восстановление страны при помощи РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Судана в Москве Мухаммед Сиррадж.

«Мы с нетерпением ждем продвижения отношений между двумя странами на более широкие горизонты, достижения стадии стратегического партнерства», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия зарекомендовала себя как дружественное Судану государство «во всех смыслах этого слова».

«Мы рассчитываем на значимое и жизненно важное партнерство с Россией во всех областях, что позволит ей внести четкий и прямой вклад в восстановление Судана», — отметил он.

Сиррадж также обратил внимание, что с начала конфликта РФ заняла однозначную позицию в пользу правительства Судана и поддержала законные власти страны на международной арене, заблокировав в Совете Безопасности ООН проект резолюции Великобритании, который мог привести к внешнему вмешательству во внутренние дела Судана. Посол назвал этот шаг знаковым примером поддержки его страны со стороны России.

«Мы благодарны Москве за ее последовательную позицию, которая не позволила реализовать сценарий подрыва суверенитета страны», — добавил дипломат.

12 февраля глава МИД Судана Али Юсеф Шариф сообщил, что его страна и Россия договорились «обо всем» касательно создания российской военно-морской базы.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.

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