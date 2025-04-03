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Названо число жителей Судана, покинувших свои дома из-за боевых действий

ООН: в Судане 250 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий
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Shutterstock

Управление Организации объединенных наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обеспокоено массовым перемещением населения в районе города Малха в Судане. Свои дома, спасаясь от боевых действий, покинули 250 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте Управления.

«‎По оценкам местных властей, 250 тыс. человек — в основном женщины, дети и пожилые люди — были вынуждены покинуть свои дома в результате насилия», — сказано в нем.

Мирные жители, как уточняется, укрылись в деревнях. Многие люди остро нуждаются в еде, жилье, медицинской помощи и предметах гигиены. ООН в сотрудничестве с партнерами решает вопросы, связанные с поставками гуманитарной помощи.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насир на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

В конце марта на севере Южного Судана начались бои между отрядами НОДС-О и правительственными войсками. 27 марта в столице страны Джубе был помещен под домашний арест первый вице-президент Южного Судана Риек Машар, который также является лидером НОДС-О.

Ранее посол высказался о возможности стратегического партнерства Судана и России.

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