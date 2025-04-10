Илон Маск оценил мем российского посольства в Кении

Американский мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X положительно оценил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Найроби опубликовало в сети X изображение, на котором помеченный флагом РФ человек безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся помеченные флагами США, КНР и Европейского союза. Посольство назвало картинку «Тарифными войнами».

Маск поставил на этот пост эмодзи смеющегося человека.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Они не коснулись России. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Захарова одним словом оценила введенные Трампом пошлины.