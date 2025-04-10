Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск оценил мем российского посольства в Кении

Илона Маска рассмешил мем посольства России в Кении про торговые пошлины
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американский мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X положительно оценил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Найроби опубликовало в сети X изображение, на котором помеченный флагом РФ человек безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся помеченные флагами США, КНР и Европейского союза. Посольство назвало картинку «Тарифными войнами».

Маск поставил на этот пост эмодзи смеющегося человека.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Они не коснулись России. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Захарова одним словом оценила введенные Трампом пошлины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами