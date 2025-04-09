Захарова одним словом оценила введенные Трампом пошлины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины и тарифы в отношении других стран традиционным инструментом американской политики, которые вызвали шок в других странах. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она указала, что за последние сутки американские и ответные тарифы «еще подросли», и сейчас идет «нешуточный торг».

«Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран – шок», — написала Захарова.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.