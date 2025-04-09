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В Иране рассказали о единственном препятствии для создания ядерного оружия

Иранский депутат Эмами-Рад: фетва — единственное, что не дает Ирану создать ЯО
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить. Единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад, передает агентство Mehr.

«Мы ближе к созданию ядерного оружия, чем вы можете себе представить, и единственное, что нас останавливает, — это фетва (религиозное предписание. – прим. ред.) нашего вождя, следование которой для нас обязательно», — подчеркнул он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что его страна хочет развивать науку и атомную энергетику, а не ядерное оружие.

При этом еще в феврале британское издание Telegraph сообщало, что военные требуют от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази также заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.

Ранее Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.

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