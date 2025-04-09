Песков назвал естественными действия Ирана на фоне риторики США

Песков заявил, что ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности на фоне конфронтационной риторики США

Он отметил, что ситуация «безусловно» вызывает обеспокоенность у Москвы.

«Мы слышим достаточно жесткую риторику. естественно, Иран принимает необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в этих условиях главное «сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов прямых и опосредованных».

«Но контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности», — добавил Песков.

Представители Ирана и США в субботу, 12 апреля, обсудят варианты решения иранской ядерной программы. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, в субботу состоится встреча между сторонами. Она подчеркнула, что это будут «не переговоры, а встреча».

Ранее в МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США.